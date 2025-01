Giornata del mare e della cultura marina: la quarta edizione si terrà l’11 aprile al porto di Salerno

Sarà organizzata come di consueto dall’associazione Circoli Nautici della Campania

Sarà il porto di Salerno ad ospitare la quarta edizione della Giornata del mare e della cultura marina, l’iniziativa promossa ogni anno l’11 aprile dall’associazione del Circoli Nautici della Campania. La decisione è stata presa nel corso dell’assemblea dei soci, che si è tenuta nella sede del Circolo Irno e che è stata presieduta da Gianluigi Ascione (che è anche presidente del Circolo Nautico di Torre del Greco).

Un’assemblea molto importante, perché durante i lavori non si è discusso solo della manifestazione che vedrà il coinvolgimento tra gli altri di Marina Militare, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, carabinieri, Federazione Italiana Vela, Federazione Italiana Canottaggio e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ma è stato anche sancito un allargamento della compagine associativa, che da oggi può contare sull’apporto della sezione di Giugliano della Lega Navale. Salgono dunque a 23 le realtà che compongono l’associazione dei Circoli Nautici della Campania, nata nel 2021 grazie ad un’apposita legge regionale promossa dal consigliere campano Franco Picarone.

Proprio Picarone è stato tra i presenti all’assemblea, che ha posto l’accento “sulla bontà del progetto, testimoniato dalla costante crescita che sta registrando negli anni l’iniziativa”.

A prendere parte all’assemblea anche l’ammiraglio Pierpaolo Budri, in rappresentanza dell’ammiraglio Salvatore Vitiello; il comandante della sezione vela della Marina Militare, Giuseppe Di Modica; il capitano di vascello Sergio Castellano, in rappresentanza dell’ammiraglio Gaetano Angora; il capitano di corvetta Luca De Matteis; il comandante Antonio Bonito, in rappresentanza del comandante della Capitaneria di porto di Salerno Sirio Faè. Nel corso dell’incontro è stato sottolineato che il prossimo 11 aprile a Salerno sarà presente e visitabile anche una unità navale della Marina Militare e sarà allestita una mostra dedicata al modellismo navale. Sarà cura dell’associazione, inoltre, coinvolgere i ragazzi delle scuole in un torneo E-sail di regata di vela virtuale.

Testo e Foto da Comunicato stampa del 15/01/2025 Circolo Nautico TDG