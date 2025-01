Torre del Greco – Evento di beneficenza in piazza Santa Croce in occasione della Befana

Domenica 5 gennaio, in piazza Santa Croce, si è tenuta la serata di beneficenza rivolta con particolare attenzione ai bimbi diversamente abili. La serata è stata voluta dalla associazione culturale ‘Polvere di stelle’ e dall’associazione per disabili ‘La Libellula’.

“Un’iniziativa decisa in attesa dell’Epifania – le parole della presidente dell’associazione ‘La Libellula’ Maria Orlando – si tratta di donare un sorriso ai bambini e adolescenti, soprattutto con un occhio di riguardo per quelli speciali. Questo per tenere alto l’ideale di aggregazione, in quanto siamo una sola comunità e come una vera e propria famiglia dobbiamo goderci questa serata all’insegna del divertimento e della gioia.”

Ad allietare l’evento il Mago Jo, il truccabimbi, il prestigiatore e l’intervento della cantante torrese Margy Ballivo. Distribuiti in fine caramelle, palloncini, pupazzi e calze della Befana.