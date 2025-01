Meta – Due pusher in manette davanti alla stazione EAV

M. C. e C. D. A. sono finiti in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri della stazione di Sorrento li hanno controllati nei pressi della stazione EAV di Meta. Nella loro auto 25 grammi di cocaina e 200 euro in contante ritenuto provento illecito.

In manette, sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.