Napoli – Verona 2-0, le pagelle: Neres scatenato, Anguissa sontuoso

MERET 6: una sbavatura in presa bassa nel primo tempo, poi mai seriamente impegnato. Brivido

DI LORENZO 7: sblocca il match con un bel tiro a giro grazie alla complicità di Montipo’. Accompagna sempre l’azione con incisività e vigoria. Treno

RRAHMANI 6,5: grandissima chiusura su Tengstedt nel primo tempo, va vicino al gol due volte di testa. Gigante

JUAN JESUS 6,5: gara di solidità e attenzione, nessuna sbavatura. Si fa trovare pronto. Affidabile

SPINAZZOLA 6,5: pochi patemi in fase difensiva, tante sgroppate in appoggio alla manovra d’attacco. Fluido (dall’82’ MAZZOCCHI s.v.)

ANGUISSA 7,5: si conferma in stato di grazia con la sassata di sinistro che vale il 2-0. Fallisce una ghiotta occasione in avvio, sempre presente nell’accompagnare l’azione. Sontuoso

LOBOTKA 6,5: gestisce palla con la solita maestria, calma olimpica e visione di gioco al servizio dei compagni. Professore

MCTOMINAY 6,5: diverse volte pericoloso negli ultimi sedici metri, contribuisce a tenere alto il baricentro della squadra giocando con grande intensità. Ficcante (dal 76′ RASPADORI s.v.)

NERES 7: quando parte è imprendibile. Mette palloni pericolosi in area, salta puntualmente l’uomo con serpentine ubriacanti. Ora è davvero difficile tenerlo fuori. Scatenato (dall’89’ ZERBIN s.v.)

POLITANO 6,5: solito gran lavoro su tutta la fascia. Non si vede moltissimo in area avversaria ma è sempre nel vivo del gioco. Inesauribile (dal 76′ NGONGE s.v.)

LUKAKU 6,5: conclude poco ma fa un gran lavoro di sponda spalle alla porta. Suo l’assist per il gol del vantaggio. Pivot (dal 76′ SIMEONE s.v.)