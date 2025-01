Ercolano – Presentazione del nuovo sistema di videosorveglianza cittadina con tracciamento automatico targhe

Assessore Spina: “Lavoro di squadra durato 18 mesi, proseguiamo su strada di legalità”

Venerdì 17 gennaio sarà una giornata cruciale per la sicurezza del territorio di Ercolano. Presso il comando della Polizia Municipale verrà ufficialmente presentato il nuovo sistema di videosorveglianza cittadina, che prevede 60 telecamere di ultimissima generazione, dotate di un avanzato sistema di rilevamento automatico delle targhe. Queste nuove apparecchiature si aggiungeranno alle 250 già operative sul territorio.

L’inaugurazione seguirà il comitato presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che si terrà alle ore 10:30 presso Villa Campolieto. Alla visita presso la centrale operativa parteciperanno, oltre al Prefetto, le più alte cariche territoriali delle forze dell’ordine e dell’Arma.

Nunzio Spina, assessore alla Polizia Municipale, Sviluppo della sicurezza cittadina e Videosorveglianza, del Comune di Ercolano, ha dichiarato: “Siamo onorati di poter accogliere il Prefetto di Napoli per questa importante occasione. Finalmente inauguriamo il nuovo impianto di videosorveglianza con tracciamento automatico delle targhe, frutto di 18 mesi di lavoro incessante. Quando mi sono insediato, non esisteva nemmeno un regolamento sulla videosorveglianza. Abbiamo colmato questa lacuna redigendo e approvando, in Consiglio Comunale, un documento che è stato il pilastro del nostro progetto. Un grande lavoro di squadra, reso possibile grazie alla fiducia e al supporto del sindaco, Ciro Buonajuto, che mi ha dato carta bianca, e alla preziosa collaborazione del comandante della Polizia Municipale, Nicola Vanacore. Questo nuovo sistema di videosorveglianza rappresenta un altro importante tassello sulla strada della legalità. La nostra comunità merita strumenti all’avanguardia per garantire sicurezza e controllo del territorio. Il nostro impegno per una Ercolano più sicura continua senza sosta”.