Torre del Greco – Lettura e scrittura come strumenti di crescita, nuova collaborazione per il Forum dei Giovani

Il Forum dei Giovani annuncia l’avvio della collaborazione con l’Associazione Culturale Parole Alate. Nella seduta di sabato 11 gennaio, il Consiglio del Forum ha approvato la collaborazione con Parole Alate, al fine di realizzare una progettualità che favorisca la passione per la lettura e per la scrittura. Il Forum dei Giovani fornirà così il proprio patrocinio morale all’associazione per attività quali gruppi di lettura, presentazioni di libri e dialoghi con gli autori. Il rapporto di collaborazione rappresenta dunque un’occasione per promuovere la lettura e la scrittura come strumenti di crescita personale e collettiva. È obiettivo dell’ente di rappresentanza giovane di Torre del Greco, grazie alle iniziative organizzate da Parole Alate, creare dei momenti che possano arricchire le competenze trasversali dei giovani. Attraverso le attività patrocinate dal Forum, gli stessi avranno infatti la possibilità di confrontarsi attivamente con gli autori delle narrazioni in un ambiente aperto e inclusivo. Tutte le informazioni sulle iniziative in programma saranno consultabili attraverso i canali ufficiali del Forum dei Giovani di Torre del Greco. «Ringraziamo Paquito Catanzaro, referente di Parole Alate, per la realizzazione di questo rapporto di collaborazione. Questo progetto incoraggia la partecipazione attiva dei giovani non solo come fruitori di cultura ma eventualmente anche come protagonisti. Gli incontri favoriranno la capacità di ascolto e di dialogo tra le diverse generazioni che avranno l’opportunità di partecipare»- spiega l’ufficio di presidenza del Forum dei Giovani.