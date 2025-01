Napoli-H.Verona: 2-0. Gli azzurri volano e tengono al testa della classifica grazie a Di Lorenzo e Anguissa

Il Napoli batte l’Hellas Verona per 2-0, grazie ad un’autorete di Montipò al 5° del pt ed ad un gran gol di Anguissa al 17° della ripresa. Partita dominata dagli uomini di Conte, che meriterebbero fin dalla prima frazione un vantaggio più ampio: ghiotte le occasioni per Lukaku, Anguissa e Mc Tominay fallite per poco.

La partita si sblocca al 5°: sponda di Lukaku per Di Lorenzo, che fa partire un tiro a giro dal limite, la palla finisce sul palo e sbatte sulla schiena di Montipò per poi rotolare in rete. Il raddoppio nella ripresa: ancora una sponda di Lukaku per Frank Anguissa, stavolta la botta dal limite si insacca direttamente alle spalle del portiere scaligero.

Da segnalare le ottime prestazioni di Juan Jesus e Neres, che con le sue giocate fa impazzire il Maradona. Già un lontano ricordo l’estro di Kvara.

Tabellino

Napoli- Hellas Verona: 2-0 (pt 1-0)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola (38′ st Mazzocchi); Anguissa, Lobotka, McTominay (32′ st Ngonge); Politano (32′ st Raspadori), Lukaku (32′ st Simeone), Neres (45′ st Zerbin).

A disp: Contini, Scuffet, Hasa, Rafa Marin, Gilmour. All.: Conte



Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani; Faraoni (31′ st Daniliuc), Duda, Belahyane (39′ st Mosquera), Lazovic (23′ st Bradaric); Suslov; Sarr (23′ st Livramento), Tengstedt (31′ st Kastanos). A disp.: Berardi, Perilli, Okou, Corradi, Sishuba, Dani Silva, Lambourde, Alidou, Ajayi, Cissè. All.: Zanetti

Arbitro: Zufferli

Marcatori: 5′ aut. Montipò (H), 17′ st Anguissa (N)

