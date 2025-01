Torre del Greco- Inaugurata la nuova Casa dell’Acqua nel quartiere Leopardi: un passo verso la sostenibilità

Questa mattina, nel quartiere Leopardi, è stata inaugurata la nuova Casa dell’Acqua, situata nei pressi del parcheggio Buon Consiglio. Il sindaco Luigi Mennella e l’assessore all’Ambiente Antonio Ramondo hanno preso parte al taglio del nastro, segnando ufficialmente l’avvio di questa nuova struttura, realizzata in collaborazione con Velia Ambiente.

Durante l’evento, sono state distribuite bottiglie in vetro personalizzate con il logo del Comune di Torre del Greco, regalate ai cittadini presenti per incentivare l’uso di imballaggi plastic free.

Una rete di sostenibilità

La nuova Casa dell’Acqua si aggiunge alle strutture già operative sul territorio comunale, come quelle in via Scappi Novesca, al complesso La Salle e presso il complesso monumentale delle Cento Fontane. Questi impianti rappresentano un servizio innovativo e sostenibile, offrendo acqua potabile di qualità a costi ridotti e riducendo significativamente l’uso delle bottiglie di plastica.

Una scelta per il futuro

L’installazione della Casa dell’Acqua è un ulteriore passo nell’impegno del Comune di Torre del Greco verso la tutela dell’ambiente e la promozione di comportamenti virtuosi nella comunità.

“Questa inaugurazione non è solo un’azione simbolica – affermano i presenti – ma una concreta opportunità per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della riduzione dei rifiuti plastici e della salvaguardia delle risorse naturali. Torre del Greco continua così il suo percorso verso una comunità sempre più attenta all’ambiente e al benessere collettivo”.