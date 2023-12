Fonte lega Serie A

Serie A – La Juventus piega la Roma e accorcia sull’Inter

La Juventus sfrutta il pareggio dell`Inter per avvicinarsi ai nerazzurri, distanti ora solo due punti dalla formazione di Allegri che stasera ha superato di misura la Roma. Gara frizzante e combattuta fin dalle prime battute a Torino, con Cristante che colpisce il palo già al 4` e Vlahovic che risponde poco dopo trovando l`opposizione di Mancini. Nei primi quarantacinque buone occasioni anche per Dybala e Kostic. La ripresa si apre subito con il gol vittoria del match, siglato da Rabiot che si trova davanti al portiere grazie allo splendido assist di tacco di Vlahovic. La rete del francese risulterà decisiva, perchè i giallorossi, nonostante i cambi offensivi di Mourinho, non riusciranno a impensierire Szczesny dopo il gol subito. Saranno anzi i bianconeri nel finale, con una girata di prima di McKennie, ad avvicinarsi al raddoppio.

Il Milan torna al terzo posto da solo superando di misura il Sassuolo a San Siro. I padroni di casa, in emergenza difensiva con Theo Hernandez schierato da centrale, tengono il possesso del gioco nella prima frazione, ma Consigli rischia solo su un tiro dalla distanza di Bennacer (al quale viene anche annullata una rete per posizione di fuorigioco di Giroud). Il Sassuolo si vede col rientrante Berardi, sul quale prima dell`intervallo è bravo Maignan. La partita si sblocca al 59`, quando una triangolazione Pulisic – Bennacer manda in porta l`americano, bravo a superare con un tocco sotto il portiere in uscita bassa.

La Salernitana passa al Bentegodi e accorcia la classifica in zona salvezza. I granata si portano a due soli punti di distanza proprio dall`Hellas Verona e dal Cagliari, appaiati a 14 punti. Mattatore del match Tchaouna, che oltre a siglare il gol vittoria al 48` va in cronaca per il tentativo al 19` e per il salvataggio davanti alla propria porta nei minuti di recupero. Dopo quasi un anno i granata tornano quindi a vincere in trasferta, grazie al primo gol del suo esterno ventenne e alla super parata di Costil allo scadere su Henry.

Prima vittoria casalinga in questo campionato per l`Udinese, che ferma la marcia dell`ottimo Bologna di Motta. I friulani si impongono con un netto 3 – 0, frutto delle marcature di Pereyra, Lucca e Payero. Pereyra con quello di oggi arriva a 7 gol nel 2023, mai ha fatto meglio in carriera in un anno solare. Lucca arriva alla terza rete di fila in partite casalinghe, mentre per Payero quello di oggi è il primo gol in Serie A TIM. Bologna giù di tono che interrompe una striscia di 3 vittorie consecutive, mantenendosi comunque in alta classifica occupando il quinto posto.

In Sardegna non ci sono gol tra sardi ed Empoli, ma il protagonista del match diventa il portiere dei toscani, che neutralizza nella ripresa un rigore di Viola. Nel primo tempo l`unica palla gol la costruiscono gli ospiti con Caputo, nel secondo sale sugli scudi Caprile. Prima respinge un colpo di testa di Pavoletti, poi viene superato da una punizione di Viola, ma il Var interviene per annullare la rete per un precedente fallo del centravanti rossoblù. All`80` l`episodio del rigore fallito e nel finale è sempre l`estremo di Andreazzoli a mettersi in mostra su Luvumbo e Petagna diventando decisivo nel terzo clean sheet esterno della sua squadra.

Vittoria importante dell`Atalanta per rilanciarsi nella corsa alla zona Champions. I ragazzi di Gasperini faticano contro un Lecce ordinato e compatto, trovando il gol vittoria con Lookman nel secondo tempo. L`attaccante, in procinto di partire per la Coppa d`Africa, lascia il segno al 13` della ripresa, quando dal limite, dopo aver ricevuto da Scamacca, lascia partire un preciso rasoterra imparabile per Falcone. Una volta sbloccato il risultato gli orobici, che poco prima del vantaggio avevano sfiorato la rete con la traversa colpita da Pasalic, vanno più volte vicini al raddoppio, con lo stesso Lookman e con Scamacca (anche per lui un legno colpito nei primi quarantacinque). Nel finale occasione anche per i salentini, con la conclusione di Oudin respinta in tuffo da Carnesecchi.