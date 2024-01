Fonte legaseriea.it

Serie A – Crollo Napoli, vincono Milan e Lazio

Il Milan ritrova il successo esterno all`ora di pranzo al Castellani, dove i ragazzi di Pioli passano 3 – 0 consolidando il terzo posto in classifica (+6 sulla quarta). Partita indirizzata nella prima mezz`ora di gioco, con il vantaggio all`11` di Loftus-cheek su assist di Leao e il raddoppio su rigore di Giroud al 31` (il Milan ha segnato nei primi tempi 21 reti, più di qualsiasi altra formazione). Nella seconda frazione l`Empoli si sbilancia alla ricerca del gol, mancandolo di un soffio con Cambiaghi e Caputo. I rossoneri non stanno a guardare e prima sfiorano il tris con un colpo di testa di Pulisic, poi lo trovano allo scadere con un contropiede finalizzato da Traorè, ancora a segno dopo la rete in Coppa Italia Frecciarossa.

Crollo del Napoli a Torino, dove gli uomini di Mazzarri, oggi in tribuna per squalifica, vengono sconfitti 3 – 0 dalla formazione di Juric. I granata partono forte e si procurano diverse occasioni, non finalizzate da Zapata e Vlasic, mentre dall`altra parte solo Raspadori si avvicina alla rete, con una conclusione respinta da Milinkovic-Savic. Prima del riposo il vantaggio dei padroni di casa lo realizza Sanabria, bravo ad avventarsi su un pallone vagante in area sugli sviluppi di un angolo per depositarlo alle spalle di Gollini in uscita. A inizio ripresa il grave errore di Mazzocchi, appena entrato, che si fa espellere per un intervento scomposto su Lazaro. Avanti di un uomo e di un gol il Torino dilaga, segnando ancora con Vlasic (diagonale dal limite) e Buongiorno (colpo di testa su angolo). In classifica la formazione di Juric arriva a un punto di distanza da quella di Mazzarri, girando a 27 punti dopo 19 giornate (solo una volta, nel 2016/2017, hanno fatto meglio nell`era dei tre punti).

Prosegue la tradizione favorevole della Lazio in Friuli, dove raccoglie punti da 11 partite consecutive (8 vittorie e 3 pareggi). I biancocelesti passano in vantaggio con una punizione dal limite di Pellegrini, che vale il primo gol in A per l`esterno sinistro. Kamada fallisce poi il raddoppio, con i friulani che faticano a rendersi pericolosi nei primi quarantacinque. Dopo quindici minuti della ripresa la formazione di Cioffi ottiene il pareggio con un tacco di Walace su punizione di Lovric. L`Udinese acquista fiducia e spinge alla ricerca della vittoria, ma nel suo momento migliore la Lazio costruisce una splendida azione di contropiede, finalizzata da un diagonale vincente di Vecino, al terzo centro in campionato.