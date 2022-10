Serie A – Il Napoli non si ferma più, Atalanta e Milan restano in scia. Ok Juventus e Inter

Nella 10° giornata di Serie A torna a sorridere la Juventus. I bianconeri piegano 1-0 il Torino nel derby e ritrovano il successo dopo la disfatta di Champions. Continua a volare l’Atalanta, che in rimonta batte 2-1 il Sassuolo. Gli orobici restano a due punti dal Napoli che non si ferma più. Gli azzurri battono 3-2 il Bologna al Maradona e conservano la vetta della classifica. Segue il Milan terzo a -3 dagli uomini di Spalletti. I rossoneri di impongono per 2-1 al Bentegodi contro il Verona. Tre punti importanti anche per l’Empoli, che al Castellani si impone per 1-0 sul Monza reduce da tre vittorie consecutive. Non sbaglia l’Inter, che batte 2-0 la Salernitana a San Siro e prova a rientrare nei piani alti della classifica. Si dividono la posta Lazio e Udinese. Finisce a reti bianche il match dell’Olimpico, con i friulani che si confermano sorpresa del campionato. Termina con uno scoppiettante 2-2 il confronto tra Spezia e Cremonese. A chiudere il turno Sampdoria – Roma e Lecce – Fiorentina.