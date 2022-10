Serie A – Napoli inarrestabile, Roma ko. Ok Lazio, Inter, Juve e Milan

Napoli inarrestabile. Gli azzurri sbancano l’Olimpico battendo 1-0 la Roma e restano in vetta alla classifica. Seconda vittoria consecutiva per la Juventus, che travolge 4-0 l’Empoli e prova a rientrare nelle zone della classifica che contano. Vittoria larga anche per il Milan, che a San Siro batte 4-1 il Monza e resta secondo a -3 dal Napoli primo. Successo al cardiopalmo per l’Inter. I nerazzurri si impongono 4-3 in casa della Fiorentina allo scadere. Tre punti importanti in ottica salvezza per la Salernitana, che piega 1-0 lo Spezia all’Arechi. Colpaccio esterno del Torino, che si impone 2-1 in casa della lanciatissima Udinese. Successo anche per il Bologna, vittorioso per 2-0 contro il Lecce. Grande prova di forza della Lazio, che sconfigge 2-0 l’Atalanta a Bergamo e vola al terzo posto agganciando proprio gli orobici. Chiudono la giornata Sassuolo – Verona e Cremonese – Sampdoria.