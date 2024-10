Fonte legaseriea.it

Serie A – Il Napoli conserva la testa della classifica, dietro in tante tengono il passo della capolista

Il ritorno dalla pausa per le Nazionali vede i successi di tutte le prime 6 della classifica, che aumentano i giri del motore in vista del rush di fine mese con il turno infrasettimanale e diversi scontri diretti. Si comincia dalla prossima giornata con Inter – Juventus, poi Milan – Napoli e Napoli – Atalanta.

All`Olimpico i nerazzurri passano di misura, con lo stesso risultato che in questo turno premia Napoli, Juventus e Milan. Non ci sono gol nel primo tempo, ma non sono mancate le emozioni fin dall`avvio. Subito note negative in casa Inter, con Inzaghi che nella prima frazione perde la propria linea centrale per infortunio (Calhanoglu sostituito da Frattesi già al 12` e Acerbi da De Vrij al 27`). Roma vicina per prima al vantaggio, quando Sommer in avvio si fa autopalo su un cross di Pellegrini. La squadra di Inzaghi risponde con la traversa colpita al quarto d`ora da Mkhitaryan. La rete che sblocca il match arriva allo scoccare dell`ora di gioco, quando Celik ferma in area un pallone sul quale si avventa Lautaro Martinez per depositarlo di potenza sotto la traversa. Una volta passata in vantaggio l`Inter legittima la vittoria andando più volte vicina al raddoppio con Dumfries (strepitosa uscita di Svilar sulla seconda occasione del terzino olandese) e con Dimarco anticipato davanti alla porta da Celik. Allo scadere del recupero un insidioso mancino da fuori di Soulè chiama Sommer alla parata salva risultato.

Vittoria sudata quella della capolista al Castellani, dove i padroni di casa tengono il controllo del match per un`ora di gioco, prima di cederlo nell`ultima mezz`ora agli ospiti. Toscani vicini al vantaggio nel primo tempo con due conclusioni angolate di Pezzella e Colombo sventate in tuffo da Caprile. La partita cambia al 63`, quando dal contatto tra Anjorin e Politano nasce il rigore trasformato con freddezza da Kvaratskhelia, l`incaricato del tiro libero stante l`uscita di pochi minuti prima dello specialista Lukaku. Dopo aver sbloccato il risultato il Napoli è apparso più sciolto e ha sfiorato nuovamente il gol con McTominay e Gilmour.

Fiorentina travolgente a Lecce, nonostante la partita al Via Del Mare priva Palladino via via della coppia di attaccanti Gudmundsson – Kean, sostituiti entrambi per infortunio (al 9` e al 46`). Senza il fronte offensivo titolare entrano nel tabellino con una doppietta a testa Cataldi e Colpani, ai quali si aggiungono Beltran e Parisi per un rotondo 6 – 0 che proietta la Fiorentina nella zona alta della classifica (5° posto nel gruppetto a 13 punti). Il rosso diretto a Gallo al 43` agevola il successo degli ospiti, che già conducevano con due lunghezze di vantaggio al momento dell`espulsione. Tra i 6 gol merita una citazione il secondo di Colpani, una girata al volo di sinistro che si è infilata sotto l`incrocio.

Successo esterno anche per l`Atalanta, che torna nei quartieri alti della graduatoria insieme alla Fiorentina. I bergamaschi sbloccano in avvio la partita al Penzo con Pasalic che risolve una mischia sugli sviluppi di un angolo al 7`. Il trio offensivo di Gasperini mette alle corde la difesa lagunare, sfiorando più volte il raddoppio con Lookman (traversa) e De Ketelaere, fino a trovarlo a inizio ripresa con un bellissimo pallonetto di Retegui. Nei restanti minuti gli orobici gestiscono le forze in vista dei futuri impegni, e il volitivo Oristanio non riesce a riaprire il match con i suoi tiri da fuori. Pasalic diventa il miglior marcatore croato in A (50 reti contro le 49 di Perisic).

Primo successo casalingo stagionale del Cagliari che rimonta il Torino (alla terza sconfitta di fila) grazie ad una sfortunata autorete di Coco al 78`. Sardi in vantaggio con una sassata su punizione di Viola che piega le mani a Milinkovic-Savic al 38`. I granata pareggiano subito con un colpo di testa di Sanabria, che poi dedica il gol al compagno Zapata, ai box per i prossimi mesi. L`inizio ripresa è di marca rossoblù, con Piccoli a creare scompiglio con la sua vivacità e i suoi assist. Nel momento migliore dei ragazzi di Nicola arriva il vantaggio ospite, grazie a un tiro dalla distanza di Linetty che sorprende Scuffet, che si riscatterà poi nel finale con la parata salva risultato su Adams. Il controsorpasso del Cagliari si concretizza nel giro di 4 minuti: al 74` pari di Palomino con un colpo di testa, rete della vittoria procurata dallo scatenato Piccoli che mette in mezzo un pallone deviato da Coco nella propria porta.