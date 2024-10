Empoli – Napoli: 0-1. Azzurri corsari grazie ad un rigore di Kvaratskhelia

Il Napoli batte l’Empoli per 1-0 grazie ad un rigore realizzato da Kvaratskhelia al 18′ della ripresa. Partita dalle due facce, con un primo tempo ben giocato dagli uomini di D’Aversa, che avrebbero meritato di chiudere in vantaggio i primi 45 minuti, ma Caprile e Buongiorno hanno chiuso la porta ad Esposito e compagni. Ripresa con gli azzurri meglio messi in campo, che tengono distanti i toscani dalla porta di Caprile. Decisive le sostituzioni: l’ingresso di Simeone ravviva l’attacco ed è proprio da una sua giocata che arriva il rigore su Politano. Kvaratskhelia dagli 11 metri è implacabile. 1-0 e partita in freezer. Azzurri ancora primi.

Tabellino

Empoli – Napoli 0-1(pt 0-0)

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (33′ st Henderson), Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin (33′ st Haas), Grassi (27′ st Solbakken), Pezzella; Fazzini (33′ st Ekong), Esposito; Colombo (41′ st Konate). Allenatore: D’Aversa

Napoli (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (14′ st Olivera); Anguissa, Gilmour; Politano (41′ st Mazzocchi), McTominay, Kvaratskhelia (31′ st Neres); Lukaku (14′ st Simeone). Allenatore: Conte

Arbitro: Abisso

Marcatori: 18′ st rig. Kvaratskhelia (N)

Ammoniti: Grassi, Haas (E), Anguissa, Di Lorenzo (N)