Napoli- Como: 3-1. Nel segno di Big Rom: 2 assist ed un gol consentono al Napoli di mantenere la vetta

Il Napoli batte il Como per 3-1, grazie ad un super Lukaku che confeziona le reti di Mc Tominay e Neres e realizza un calcio di rigore ad inizio ripresa; di Strefezza il gol del momentaneo pareggio sul finire del primo tempo.

Pronti via, gli azzurri si ritrovano in vantaggio dopo 30 secondi: Buongiorno per Di Lorenzo, palla a Lukaku ed assist vincente per Mc Tominay, in rete anche in campionato dopo il gol al Palermo in Coppa Italia.

Il Como non si perde d’animo e per tutta la prima frazione di gioco comanda il campo e raggiunge, al 43° il meritato pareggio.

Ripresa di tutt’altra stoffa: Conte riassetta la squadra e riesce ad annullare le folate di Nico Paz, Fadera e Strefezza. Azzurri più presenti nella trequarti avversaria ed all’8° trovano il meritato vantaggio: Olivera viene steso in area e Lukaku dal dischetto non fallisce.

Sul finale c’è anche spazio per Neres che, messo davanti ad Audero dal solito Lukaku, sigilla il risultato sul 3-1.

Azzurri primi ed irraggiungibili dagli avversari in campo nel fine settimana.

Tabellino

Napoli-Como 3-1 (p.t. 1-1)

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (43′ s.t. Spinazzola); Anguissa, Lobotka (46′ s.t. Gilmour), McTominay; Politano (34′ s.t. Mazzocchi), Lukaku (43′ s.t. Simeone), Kvaratskhelia (34′ s.t. Neres). All. Conte

COMO (4-2-3-1): Audero; van der Brempt (39′ s.t. Engelhardt), Kempf, Dossena, Moreno (46′ s.t. Sala); Sergi Roberto, Perrone; Strefezza (38′ s.t. Belotti), Paz, Fadera (23′ s.t. Verdi); Cutrone (46′ s.t. Gabrielloni). All. Fabregas.

Marcatori: 1′ p.t. McTominay (N), 43′ p.t. Strefezza (C), 8′ s.t. Lukaku (r) (N), 41′ s.t. Neres (N).

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Ammoniti: 14′ s.t. Stefezza (C), 14′ s.t. Buongiorno (N), 19′ s.t. Conte (N).