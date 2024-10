Afragola – Detiene in casa armi e munizionamento, arrestato 62enne

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 62enne afragolese con precedenti di polizia, anche specifici, per porto e detenzione abusiva di arma clandestina e relativo munizionamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto, all’interno del deposito in uso al soggetto, una carabina di precisione munita di cannocchiale con relativo munizionamento di 9 cartucce calibro 6,45, una carabina ad aria compressa, 2 mazze da baseball, uno sfollagente telescopico, 3 coltelli tutti della lunghezza di 25 cm, un paio di manette e un tirapugni.