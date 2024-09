Napoli – Monza 2-0, le pagelle: Politano mattatore, Kvara incisivo. McTominay è impressionante!

CAPRILE 6: mai impegnato seriamente, bravo e sicuro nelle prese alte. Inoperoso

DI LORENZO 6,5: non rischia praticamente nulla in fase difensiva, accompagna l’azione senza dannarsi più di tanto. Disinvolto

RRAHMANI 6,5: blinda la retroguardia con grande senso della posizione. Pulito e tempestivo come sempre nelle chiusure. Fortino

BUONGIORNO 6,5: annichilisce Djuric, dalle sue parti non passa nemmeno uno spillo. Gigante

OLIVERA 6: poco appariscente, a parte qualche piccola sbavatura non sfigura. Timido (dal 90′ SPINAZZOLA s.v.)

LOBOTKA 6,5: dirige il gioco in mezzo al campo con la solita maestria. Detta i ritmi facendo girare palla senza mai sbagliare un appoggio. Direttore (dal 90′ GILMOUR s.v.)

ANGUISSA 6,5: diga imprescindibile in mediana, tanta sostanza ma anche corsa e inserimenti. Onnipresente

MCTOMINAY 7: altra gara di livello. È sempre in agguato in area avversaria, vicinissimo al gol di testa. Fa sempre i movimenti giusti, gioca in pantofole. Impressionante

POLITANO 7,5: mette a ferro e fuoco la difesa brianzola, con un affondo dei suoi sblocca il risultato. Non solo qualità ma anche sacrificio e ripiegamenti. Mattatore (dall’86’ NERES s.v.)

KVARA 7: salta sempre l’uomo, quando parte palla al piede sono dolori per il Monza. Sigla la rete del 2-0 da attaccante di razza. Incisivo (dal 75′ MAZZOCCHI s.v.)

LUKAKU 6: non è ancora brillantissimo ma è fondamentale nelle sponde e nel far salire la squadra. Non lo spostano mai. Carro armato (dall’86’ RASPADORI s.v.)