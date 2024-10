Torre del Greco – Refezione scolastica, scolastica, riaperte le iscrizioni

C’è una nuova finestra per i genitori degli alunni che ancora non hanno formalizzato l’iscrizione relativa alla refezione scolastica e intendono usufruire del servizio. È quella stabilita dall’ufficio pubblica istruzione su indirizzo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella. Da domani, martedì 22, e fino a venerdì 31 ottobre sono infatti riaperte le procedure, così come evidenziato da una comunicazione redatta dall’ufficio pubblica istruzione (dirigente Luisa Sorrentino, assessore di riferimento Mariateresa Sorrentino) e presente nell’apposita sezione del sito dell’ente ( www.comune.torredelgreco.na.it ).

“ Le istanze – viene ricordato – vanno presentate attraverso la piattaforma telematica Portale Genitori, seguendo le procedure riportate nell’avviso pubblico (anch’esso presente sul sito del Comune) ” . Si ricorda che gli utenti che avranno correttamente inviato l’istanza “saranno attivati entro le successive 48 ore” e comunque “a compimento delle attività di controllo effettuate dall’ufficio pubblica istruzione”. Una volta inviata l’istanza, occorrerà consultare l’app “ComuncAPP” per verificare l’avvenuta attivazione.

È inoltre spiegato che “per gli alunni con intolleranze alimentari è necessario rivolgersi allo sportello pubblica istruzione”.