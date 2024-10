Torre del Greco – Voci di autunno in jazz, cambio location venerdì e sabato: gli spettacoli di Elisabetta Serio, Marco Zurzolo e Antonio Onorato al cineteatro Corallo

Le avverse previsioni meteorologiche hanno costretto gli organizzatori a riprogrammare le location per gli spettacoli di venerdì 18 e sabato 19 ottobre di Voci d’autunno in jazz, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, con la direzione artistica di Gigi Di Luca.

Si parte regolarmente agli ex molini meridionali Marzoli questa sera alle 20.30 (ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili) con i Solis String Quartet e con Sarah Jane Morris, che proporranno un progetto dedicato alla musica dei Beatles, con ospite il jazzista Sandro Deidda.

Domani, venerdì 18 ottobre, l’atteso doppio concerto che vedrà nella prima parte protagonista Elisabetta Serio quartet (lei al pianoforte, Luigi Di Nunzio al sax, Aldo Capasso al contrabbasso, Leonardo De Lorenzo alla batteria) e a seguire Marco Zurzolo quintet – accompagnato da Giuseppe di Capua al pianoforte, Gianluca Brugnano alla batteria, Umberto Lepore al contrabbasso, Gianfranco Campagnoli alla tromba – si terrà invece nella sala principale del cineteatro Corallo di corso Vittorio Emanuele. Stessa location e stessa ora (20.30), sempre con ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, sabato 19 ottobre per il progetto promosso da Antonio Onorato e dal suo gruppo, con la partecipazione di David Blamires voce e chitarra, Peppe Arena al basso, Mario De Paola alla batteria.