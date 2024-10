Cavese – Turris 1-2- Una doppietta di Giannone regala il derby ai corallini

Cavese

Torna a vincere la Turris e lo fa in trasferta, nel derby con la Cavese.

Grandissima partita dei corallini che fino al minuto 60 controllano bene il match, creando tante occasioni da rete.

Migliore in campo Giannone che oltre alle due reti realizzate, è l’artefice di un passaggio illuminante per Nocerino in occasione del rigore guadagnato dai corallini.

Nel finale la Turris difende con le unghie e con i denti il risultato, senza subire nulla.

Primo tempo

Al 15′ la sblocca la Turris con Giannone che raccoglie un cross deviato e calcia dal limite dell’area realizzando un gran gol.

Al 21′ corallini vicini al raddoppio. Giannone calcia dal limite dell’area, Boffelli para, il pallone torna al numero dieci dei corallini, che ritenta il tiro, ma stavolta finisce fuori.

Al 31′ vicina al pari la Cavese. Maffei entra in area calcia a botta sicura, ma manda di poco oltre il palo.

Al 38′ ancora padroni di casa pericolosi con Fella che ci prova in acrobazia dal limite, il tiro viene deviato pericolosamente da Cocetta, Marcone riesce però ad evitare l’autogol.

Secondo tempo

Al 54′ pallone splendido di Giannone a Nocerino che aggancia di trova a tu per tu col portiere, ma viene abbattuto. Rigore per la Turris.

Al 55′ raddoppio dei corallini con Giannone che batte l’estremo difensore dei padroni di casa e firma la sua doppietta personale.

Al 60′ vicini al tris i corallini con Nocerino che riceve da Parodi e calcia di prima intenzione, pallone sul fondo.

Al 71′ accorciano le distanze i padroni di casa con Sorrentino, che riceve il pallone dopo una grande azione personale di Badje e insacca a porta vuota.

Al 84′ Armiento prova l’eurogol da centrocampo, ma il suo tiro finisce fuori di poco.