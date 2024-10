Torre del Greco – I diritti dell’infanzia fanno tappa in città

Per tre giorni il “bambino Vitruviano”, presente sull’opera appositamente realizzata dal “Laboratorio città dei bambini e delle bambine”, resterà a Torre del Greco. A ricevere il simbolo dell’ottava edizione della staffetta Luigi Bellocchio (iniziativa rivolta a bambini e ragazzi che quest’anno toccherà complessivamente ventuno città campane) dalle mani del sindaco di Massa di Somma, Gioacchino Madonna, è stato oggi, venerdì 18 ottobre, il primo cittadino Luigi Mennella. Saranno proprio i rappresentanti dell’amministrazione comunale torrese a cederlo, lunedì 21 ottobre, a quelli della vicina Torre Annunziata, affinché il viaggio che si concluderà il 20 novembre a San Giorgio a Cremano (in occasione del 35esimo anniversario della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) possa proseguire.

Nonostante le cattive condizioni meteorologiche abbiamo costretto frettolosamente gli organizzatori a spostare l’iniziativa prevista tra la villa comunale e gli ex molini meridionali Marzoli, all’interno delle sale dell’hotel Poseidon, la tappa torrese – la prima nella storia dell’iniziativa – è stata un successo, reso possibile grazie al coinvolgimento di quasi tutti gli istituti comprensivi cittadini (erano presenti delegazioni di Falcone-Scauda, Mazza-Colamarino, Sauro-Morelli, Angioletti, Don Milani, Leopardi e Don Bosco-D’Assisi) e di rappresentanti del comprensivo Radice-Donizetti e della paritaria “Ascoltando i bambini” di Massa di Somma (città che ha ceduto il testimone a Torre del Greco).

Un entusiasmo in termine di iniziative e messaggi rivolti ai coetanei e agli adulti, che ha contagiato anche i rappresentanti del Comune di Torre del Greco. “È bello vedere questi piccoli cittadini impegnati in iniziative così lodevoli – ha detto il sindaco Mennella – Siamo certi che occorre fare tanto per permettere ai bambini di crescere in cotesti più idonei, ma con la loro saggezza e il loro impegno siamo certi che un domani sapranno apprezzare e fare tesoro degli sforzi che stiamo profondendo”. “Abbiamo fortemente voluto, insieme all’ufficio guidato dalla dirigente Luisa Sorrentino – gli ha fatto eco l’assessore alla pubblica istruzione, Mariateresa Sorrentino – che Torre del Greco rientrasse tra le tappe di questa staffetta. Lo sforzo è stato notevole, ma possiamo tranquillamente dire che ne è valsa la pena”.