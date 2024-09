Fonte lega Serie A

Serie A – Napoli in vetta, vincono le romane

Cambio di pilota in testa alla Serie A Enilive, dove da questa sera guida il Napoli. La squadra di Conte supera in casa il Monza 2 – 0 e sale a 13 punti, uno in più della Juventus seconda in classifica. La partita, dopo una fase iniziale di studio da parte di entrambe le formazioni, si sblocca quando Politano scende sulla fascia di competenza e trova il primo gol stagionale con un preciso rasoterra. Gli azzurri continuano a pressare i brianzoli e da un errore in costruzione di Turati nasce il raddoppio di Kvaratskhelia poco dopo la mezz`ora. L`avvio del secondo tempo non muta l`inerzia del match, con la formazione di Conte sempre all`attacco e subito vicina al tris con un colpo di testa di McTominay che sfiora il palo. La pressione dei partenopei non si placa neanche col passare dei minuti e trae nuova linfa dai cambi di Conte, ma il risultato non cambia più anche se Raspadori e Neres vanno vicini alla rete nei minuti finali.

Prima giornata stagionale in cui vincono entrambe le formazioni della Capitale. La Lazio coglie i tre punti in casa del Torino, finora imbattuto, mentre la Roma supera il Venezia in rimonta. All`Olimpico Grande Torino i biancocelesti spingono da subito forte sull`acceleratore e all`ottavo minuto passano con un piattone di Guendouzi su invito di Nuno Tavares (primo giocatore a servire quattro assist nelle prime quattro presenze di Serie A da quando il dato è disponibile nel 2004/2005). La reazione granata arriva poco prima del riposo, quando Provedel risponde ai tentativi di Ilic e Zapata. Nella ripresa Vanoli riparte con due cambi (Adams e Pedersen) per dare la scossa ai suoi, ma sono sempre gli ospiti a rendersi pericolosi con Castellanos e Romagnoli, fermati dagli interventi decisivi di Paleari. L`estremo del Torino nulla può allo scoccare dell`ora di gioco quando Dia trova il corridoio per il raddoppio. Per l`attaccante si tratta del settimo gol in altrettante partite considerando tutte le competizioni (nessuno ha fatto meglio nei cinque top campionati europei). Al 67` Adams riapre il match con un bel diagonale e allo scadere avrebbe la palla del pareggio, ma la calcia fuori dallo specchio. Dal possibile pareggio si arriva al gol che chiude il risultato, con Noslin che realizza il tris dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo. Nel recupero il Torino accorcia con una bella girata di Coco, secondo centro in campionato del difensore che però non può evitare la sconfitta dei suoi.

A Roma ospiti subito in avanti con Svilar che già al primo minuto deve distendersi in tuffo. Il campanello d`allarme sveglia i ragazzi di Juric che si fan vedere con Dovbyk e Pellegrini, ma i più pericolosi restano i lagunari, che prima sfiorano il vantaggio con Oristanio e poi lo trovano con Pohjanpalo, lesto a ribattere in porta dopo il palo colpito da Busio. Poco prima dell`intervallo lo stesso centravanti veneziano potrebbe raddoppiare, ma trova sulla sua strada un reattivo Svilar in uscita bassa. Nel secondo tempo ancora decisivo l`estremo giallorosso, bravissimo a fermare Oristanio lanciato a rete. Dopo le occasioni sprecate dagli ospiti, nel finale di partita la Roma ribalta il risultato. Pareggio di Cristante con un tiro da fuori deviato imparabilmente da Busio. Gol da tre punti di testa all`83` di Pisilli, che già poco prima, sempre sugli sviluppi dalla bandierina, aveva sfiorato la rete.

Nell`altra gara del pomeriggio gol ed emozioni nel 3 – 2 col quale il Como supera l`Hellas Verona, dimostrando di aver trovato le misure alla Serie A dopo un avvio in salita. I lariani vengono trascinati al successo da Cutrone, a segno con una doppietta in A a distanza di oltre vent`anni dall`ultimo giocatore del Como a riuscirci (Nicola Amoruso nel 2003). Il centravanti di Fabregas arriva a 4 gol stagionali, tanti quanti ne ha realizzati in carriera contro l`Hellas Verona, sua vittima preferita in Italia. La prima rete la realizza sul finire della prima frazione, aiutato dalla deviazione di un difensore sul suo tiro a giro che inganna Montipò, strepitoso in precedenza su un colpo di testa ravvicinato di Paz. Nel secondo tempo Lazovic pareggia su rigore, ma è sempre lo scatenato Cutrone a riportare avanti i suoi che già da qualche minuto giocavano con un uomo in più per il doppio giallo ricevuto da Suslov. Poco prima del novantesimo c`è gloria anche per Belotti, il cui facile appoggio a porta vuota su assist di Mazzitelli rende del tutto inutile la rete ospite siglata al 94` da Lambourde, il più giovane ad aver trovato la via del gol in questa Serie A (9 gennaio 2006).

I gol del pomeriggio fanno da contraltare a quelli che sono mancati sul terreno del Castellani, dove termina a reti bianche il derby toscano tra Empoli e Fiorentina. Niente reti ed anche poche occasioni per sbloccare una partita dominata dal tatticismo e dalla grande attenzione difensiva. Per i viola ci ha provato fino alla fine Kean, oggi poco supportato seppur Palladino aveva schierato alle sua spalle Gudmundsson e Colpani, mentre tra i padroni di casa la solita prova di sacrificio a tutta fascia di Pezzella e Gyasi non ha prodotto palle invitanti per Colombo prima e Pellegri poi. Empoli ancora imbattuto dopo 6 turni (record del Club).