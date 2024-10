Torre del Greco – Cambio di denominazione per via Beato Vincenzo Romano, “La Torre Futura” protocolla la raccolta firme per via “San Vincenzo Romano”

Torre del Greco – Cambio di denominazione per via Beato Vincenzo Romano, “La Torre Futura” protocolla la raccolta firme per via “San Vincenzo Romano”

Protocollata la raccolta firme organizzata dalla lista civica “La Torre Futura” per cambiare nome alla strada “Via Beato Vincenzo Romano” a Torre del Greco. Attraverso questa raccolta firme, il direttivo civico suggerisce ufficialmente all’Amministrazione Comunale della città del corallo il passaggio a “Via San Vincenzo Romano”, onorando la memoria del Parroco di Torre del Greco proclamato Santo nel 2018 da Papa Francesco. Un’iniziativa già parte del programma elettorale della lista civica “La Torre Futura”, nata nel 2023. Lo sviluppo del turismo religioso pare inoltre essere al centro dell’attuale azione amministrativa. Intitolare dunque la strada a San Vincenzo Romano è un atto dovuto in favore dello sviluppo del turismo religioso locale e della storia che contraddistingue Torre del Greco. <<Speriamo che il nostro suggerimento venga accolto. Apprezziamo la richiesta del Sindaco Luigi Mennella di rendere San Vincenzo Romano compatrono della nostra città. Crediamo che cambiare nome alla strada a lui intitolata sia una parte importante di questo percorso>> – spiega il direttivo della lista civica “La Torre Futura”.