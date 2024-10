Turris -Giugliano 2-0 – Tre punti di carattere, i corallini trovano la seconda vittoria consecutiva

Seconda vittoria consecutiva per la Turris. Gli uomini di Conte vincono anche contro un Giugliano in gran forma. Dopo pochi minuti la sblocca Pugliese con la complicità di Russo.

Nella prima frazione di gioco, i corallini tengono ben salda la partita. Nella seconda frazione gli ospiti provano a rispondere e falliscono anche un penalty, prima di subire la seconda rete che ha difatto chiuso il match.

Primo tempo

Al 4′ la sblocca la Turris con Pugliese che riceve sul filo del fuorigioco e con un destro sul primo palo batte Russo.

Al 24′ ci prova Giannone da fuori area, palla alta.

Al 44′ Ekuban calcia di prima intenzione a pochi passi dalla porta, pallone alto.

Secondo tempo

Al 49′ occasione per il Giugliano. Celeghin appena entrato prova una botta dal limite, Marcone manda in angolo.

Al 59′ rigore Giugliano. Padula si incammina sul dischetto, calcia, ma Marcone lo ipnotizza e salva il risultato.

Al 70′ raddoppio annullato ai corallini. Pugliese in una mischia devia il pallone, ma era in posizione irregolare.

Al 88′ Njambe batte una punizione dai 25 metri, Marcone respinge.

Al 93′ la chiude la Turris con Onofrietti che raccoglie palla sulla fascia, si accentra, due finte per eludere i difensori e gran tiro sul secondo palo.

Al 96′ Giugliano in dieci. Espulso Celeghin.