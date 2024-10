Vela, al Centro Velico 3V il titolo italiano match race 2024 nel campionato svoltosi al Circolo Nautico di Torre del Greco

comunicato stampa



Vela, al Centro Velico 3V il titolo italiano match race 2024

nel campionato svoltosi al Circolo Nautico di Torre del Greco

È andato all’equipaggio del Centro Velico 3V il titolo di campione d’Italia match-race di vela, titolo assegnato nelle acque antistanti il Circolo Nautico di Torre del Greco da venerdì 4 a domenica 6 ottobre. Il sodalizio è guidato da Rocco Attili ed è composto anche da Gianluca Perasole (che gareggiava in casa, essendo tesserato con il Circolo Nautico Torre del Greco), Giulio Tamburini e Mattia Panigoni.

Condizioni meteo-marine favorevoli e perfetta organizzazione hanno permesso il regolare svolgimento del campionato, che ha messo di fronte, in sfide “uno contro uno”, le nove imbarcazioni più forti di tutta la penisola. Il Centro Velico 3V ha preceduto nell’ordine il Circolo Velico Ravennate (composto da Luca Valentino, Andrea Abruzzese, Fabio Boldrini e Gianluca Mazzocchi) e il Fraglia Vela Malcesine (Alberto Avanzini, Massimo Perini, Tommaso Gallina e Francesco Arosio). Proprio al Fraglia Vela Malcesine è andato inoltre il titolo di campione italiano under 23: sul podio sono saliti anche il Club Velico Crotone (Demetrio Sposato, Gabriele Centrone, Federico Romeo e Bruno Mantero) e lo Yacht Club Torri (Carlotta Rizzardi, Alex Chignola, Nicolò Fossato e Gaia Bolzonella).

Esprime la propria soddisfazione per la perfetta organizzazione della rassegna tricolore Francesco Lo Schiavo, presidente della V Zona Fiv: “Torre del Greco – afferma – si dimostra sempre più città della vela e del mare, con altri due titoli italiani assegnati nel proprio campo di regata. Grazie all’impegno del Circolo Nautico Torre del Greco ed al coordinamento della V Zona Fiv, in pochi mesi si è passati dall’organizzazione del campionato italiano sport boat dello scorso aprile, al campionato italiano match race di questi giorni: un impegno complesso e continuativo proiettato a sfide future sempre più coinvolgenti per il territorio”.