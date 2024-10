Turris – La società spegne le voci su Colantonio: “Incontro per il pagamento degli stipendi al 30/06”

TURRIS – COMUNICATO STAMPA.

La soc. Sport and Leisure srl, in ordine agli articoli recentemente apparsi su siti web circa incontri e trattative con Antonio Colantonio per un presunto suo rientro nella compagine sociale della SS Turris Calcio srl, comunica che negli scorsi giorni le parti si sono incontrate per tentare di addivenire alla definizione delle obbligazioni pecuniarie contenute nella scrittura privata del 31/05/2024 con la quale Antonio Colantonio si è obbligato a pagare tutti gli stipendi di competenza al 30/06/2024 e l’iscrizione al campionato.

La società proprietaria della SS Turris Calcio srl e’ ancora in attesa di ricevere tali somme per centinaia di migliaia di euro che mai come in questo periodo sono necessarie per la prosecuzione del piano di risanamento della Turris.

La proprietà è aperta a valutare l’apertura del capitale a soggetti terzi che condividano il progetto per il rilancio della Turris.