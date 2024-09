Fonte lega Serie A

Serie A – Derby al Milan, successi per Roma e Fiorentina

Gara bella e avvincente al Meazza, col Milan che torna a vincere il derby e raggiunge in classifica i cugini a 8 punti. Rossoneri in campo nell` inedito modulo che contempla la presenza del doppio centravanti, Abraham – Morata, Inter nel consueto 352 con Dumfries che vince l`unico ballottaggio della vigilia su Darmian. I rossoneri partono forte e già al 5` l`attaccante spagnolo in mischia costringe Sommer alla deviazione sopra la traversa. Al 10` il frizzante avvio della squadra di Fonseca viene premiato dall`azione solitaria di Pulisic che semina tre interisti e firma il vantaggio con un preciso rasoterra, diventando il primo giocatore statunitense a trovare il gol nella stracittadina di Milano. La reazione dell`Inter è veemente e si concretizza al 27`, quando Dimarco, su assist di Lautaro Martinez, infila Maignan con un preciso diagonale sinistro. La partita si accende, come i duelli a centrocampo che portano alle ammonizioni di Fofana e Calhanoglu. Prima del riposo doppia opportunità per Thuram, nella prima fermato da un ottimo intervento del portiere avversario, impreciso nella seconda. La ripresa si apre con un colpo di testa di Leao sul quale si supera Sommer. Non sarà l`unico intervento decisivo dell`estremo nerazzurro, chiamato in causa altre due volte in una frazione giocata meglio dalla squadra di Fonseca. Il portiere di Inzaghi è bravo su Reijnders al 65` e su Leao al 75`, ma nulla può sulla torsione di Gabbia che deposita in rete di testa il gol vittoria all`89`.

Al Franchi la Fiorentina si impone in rimonta sulla Lazio grazie alla doppietta su rigore del debuttante Gudmundsson. Gara vivace fin da subito, con Colpani che colpisce il palo al 9` e Dia che chiama De Gea all`intervento decisivo in tuffo poco dopo. I biancocelesti, alla seconda sconfitta in trasferta per 2 – 1, passano in vantaggio con un colpo di testa di Gila poco prima dell`intervallo di una prima frazione molto piacevole e giocata meglio dagli ospiti. Nella ripresa si fa preferire la formazione di Palladino, ma anche la Lazio scrive nelle statistiche un legno, colpito da Guendozi in mezzo ai due penalty trasformati da Gudmundsson, primo islandese ad andare a segno in Serie A Enilive con la maglia della Fiorentina. Primo successo in stagione in campionato per i padroni di casa, che salgono a 6 punti aggiungendosi al gruppone di centroclassifica.

Ci sono anche la Roma e il Bologna nelle formazioni a 6 punti grazie ai successi di oggi sull`Udinese e sul Monza. Netta e rotonda la vittoria dei giallorossi per 3 – 0 sull`Udinese. Trascinata dai gol di Dovbyk e Dybala la squadra di Juric spegne la contestazione dei suoi tifosi con una prestazione convincente. Il vantaggio arriva al 19` con un preciso diagonale di sinistro del centravanti ucraino. Subito a inizio ripresa il rigore trasformato da Dybala spiana la strada al successo della Roma, protetto anche dalla strepitosa parata di Svilar su Thauvin al 66`. Al 70` gloria anche per Baldanzi che realizza il terzo gol dopo una sponda di Dovbyk.

A Monza il Bologna si trova a dover gestire per la prima volta le fatiche di Champions League, lasciando in panchina per tutto il match Orsolini e Fabbian. Le scelte di Italiano premiano i felsinei che passano in vantaggio con un colpo di testa di Urbanski, a segno su cross di Lykogiannis nel momento di pressione iniziale della squadra di Nesta. Il vantaggio carica gli ospiti che sfiorano il raddoppio con Castro e Ndoye, ma quando pare nell`aria il secondo gol rossoblù arriva il pareggio di Djuric, rapido a ribattere in porta la respinta di Ravaglia su tiro di Maldini. Nel secondo tempo si mette in luce Turati con due belle parate, ma l`estremo brianzolo nulla può all`80` sul siluro da fuori del centravanti bolognese, premiato come Panini Player of the match.