Empoli – Napoli 0-1, le pagelle: Kvara decisivo, male Lukaku

CAPRILE 6,5: protagonista di due interventi importanti. Qualche uscita avventata ma risulta fondamentale. Insuperabile

DI LORENZO 6,5: grande apporto in fase difensiva, accompagna sempre l’azione con grande vigore. Costante

RRAHMANI 6: tiene bene a bada Colombo, partita ordinata e priva di sbavature. Diligente

BUONGIORNO 6,5: svetta sulle palle alte, dalle sue parti non passa nemmeno uno spillo. Diga

SPINAZZOLA 5,5: spinge davvero poco, molto in ombra rispetto ai suoi standard. Fermo (dal 61′ OLIVERA 6: conferisce più gamba e fluidità sull’out di sinistra. Iperattivo)

ANGUISSA 6: qualche sofferenza di troppo in campo aperto, soprattutto con Anjorin. Poi prende meglio le misure col passare dei minuti. Sacrificato

GILMOUR 6: fa le veci di Lobotka provando sempre a far partire la manovra dal basso. Smista bene la palla, ci prova anche da fuori. Affidabile

MCTOMINAY 6: meno appariscente del solito, trova pochi spazi per le sue scorribande. Meglio nella ripresa. Imbottigliato

KVARA 6,5: imbrigliato bene dai difensori avversari, ha il grande merito di trasformare il penalty che regala i tre punti agli azzurri. Decisivo (dal 75′ KVARA s.v.)

POLITANO 6: partita più di contenimento che di spinta, lavora tanto al servizio dei compagni. Si guadagna il rigore. Generoso

LUKAKU 5: praticamente mai pericoloso, gli arrivano pochi palloni giocabili ma da lui ci si aspetta ben altro. Fantasma (dal 61′ SIMEONE 6: entra bene in partita, fa sentire la sua presenza in area facendo a sportellate. Entra nell’azione del rigore. Incisivo)