Voci d’Autunno in jazz dal 17 ottobre agli ex molini meridionali Marzoli di Torre del Greco

Arriva il jazz a Torre del Greco, nella collaudata e apprezzata cornice degli ex molini meridionali Marzoli. E lo fa con nomi nazionali ed internazionali, alcuni dei quali, come il jazzista spagnolo Antonio Lizana, si esibiranno per la prima volta in Campania. Ecco “Voci d’autunno in jazz”, rassegna che da giovedì 17 a domenica 20 ottobre colorerà le aree degli ex molini meridionali Marzoli. Ancora una proposta di spessore nel panorama culturale cittadino promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella: “Siamo di fronte – spiega il primo cittadino – ad un cartellone ricco e articolato, che si inserisce a pieno titolo all’interno della programmazione autunnale che ha toccato diversi ambiti e interessato vari punti della città. Si tratta di un altro importante biglietto di visita in vista delle iniziative natalizie, che come lo scorso anno coinvolgeranno grandi e piccini. La cornice dei Marzoli, già collaudata in questi mesi e che tanto successo ha riscosso per la sua straordinaria bellezza, farà da sfondo ai concerti. Il tutto inserito all’interno di una proposta che punta a fare di Torre del Greco una metà ideale per i turisti che si recano nella nostra regione”.

Quattro giorni con cinque concerti ad ingresso gratuito che il direttore artistico Gigi Di Luca ha pensato per la città ma anche per gli appassionati di fuori Torre del Greco: “Ho voluto dare un taglio jazz alla rassegna voci d’autunno – sottolinea – per fornire alla rassegna una personalità ed una identità precisa, un modello che stiamo utilizzando anche per altre esperienze artistiche di successo già realizzate. Il jazz è incontro, confronto, partecipazione felice di pubblico ed artisti. Crea legami immediati tra chi è sul palco e chi ascolta. Torre del Greco da anni ospita ed ama il jazz ed è per me un piacere avere la possibilità di dare alla mia città una programmazione di alta qualità”

Il programma di “Voci d’autunno in jazz” spazia tra proposte di artisti locali, napoletani e nomi internazionali, come la cantante inglese Sarah Jane Morris e David Blamires, interprete stabile del Pat Metheny group dal 1988 al 1997 che sarà ospite di Antonio Onorato, e poi Antonio Lizana, con un quintetto di jazz flamenco, con la partecipazione di un ballerino di flamenco.

Si inizia il 17 con i Solis String Quartet, che fanno base a Torre del Greco, e con Sarah Jane Morris, che proporranno un progetto dedicato alla musica dei Beatles, con ospite il jazzista Sandro Deidda. Venerdì 18, doppio concerto: nella prima parte Elisabetta Serio quartet (lei al pianoforte, Luigi Di Nunzio al sax, Aldo Capasso al contrabbasso, Leonardo De Lorenzo alla batteria); a seguire Marco Zurzolo quintet accompagnato da Giuseppe di Capua al pianoforte, Gianluca Brugnano alla batteria, Umberto Lepore al contrabbasso, Gianfranco Campagnoli alla tromba.

Sabato 19, sarà la volta del progetto di Antonio Onorato e del suo gruppo, con la partecipazione di David Blamires voce e chitarra, Peppe Arena al basso, Mario De Paola alla batteria.

La chiusura è affidata domenica 20 ottobre al quintetto di Antonio Lizana. Un gruppo che arriva direttamente dalla Spagna e che fonde flamenco e jazz in un insieme di ritmi e passioni interpretate da un ballerino di flamenco. Con lui in scena Marcos Salcines al pianoforte e tastiere, Arin Keshishi al basso, Shayam Fathi alla batteria e El Mawdi de Cadiz danza e cori.