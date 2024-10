Torre del Greco – Partito il servizio di refezione scolastica

Quasi 2.300 pasti che potenzialmente potrebbero essere preparati quotidianamente, circa 2.000 dei quali destinati ai soli alunni. Sono i numeri della refezione scolastica a Torre del Greco, servizio che parte oggi, mercoledì 16 ottobre. Un servizio erogato a tutti gli istituti comprensivi e destinato alle classi che fanno tempo pieno, voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, grazie all’impegno profuso dall’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e all’ufficio guidato dalla dirigente Luisa Sorrentino.

Dai numeri in possesso dell’ente, anche quest’anno si registra un aumento dei beneficiari, nel solco di un trend di crescita che va avanti negli ultimi anni. Prova ne sia il fatto che, alla chiusura delle iscrizioni, sono ben 1.922 gli utenti che beneficeranno della refezione scolastica. Lo scorso settembre, infatti, con un’apposita delibera la giunta aveva approvato l’erogazione del servizio mensa ad altre sei classi a tempo pieno istituite presso gli istituti Angioletti, Giampietro-Romano e Don Milani. Per il corrente anno scolastico, dunque, il servizio riguarderà complessivamente 83 classi dell’infanzia e 38 della primaria.