Secondigliano: fugge all’alt a bordo di una vettura e tenta di disfarsi di un pacchetto con la droga, arrestato 36enne

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale, un 36enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Secondigliano, hanno notato un soggetto a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo in direzione di via Alberto Pollio, nonostante fosse stato intimato l’alt polizia.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il prevenuto ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, dopo aver impattato contro delle auto in sosta e tentato di disfarsi di un pacchetto, è stato raggiunto e bloccato con non poche difficoltà in via Ettore Ciotti .

I poliziotti hanno trovato il conducente in possesso di 2220euro ed hanno rinvenuto, nel pacchetto lanciato dallo stesso poco prima, un involucro del peso di circa 80 grammi di cocaina.