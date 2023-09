Serie A – Flop Inter, ok Milan e Juventus. Torna a vincere il Napoli

Nel turno infrasettimanale di Serie A il Sassuolo ferma l’Inter. I neroverdi sbancano San Siro vincendo 2-1 in rimonta e fermano la marcia dei nerazzurri. Gli uomini di Inzaghi vengono raggiunti in vetta alla classifica dal Milan, vittorioso per 3-1 sul campo del Cagliari. La Juventus piega 1-0 il Lecce e sale a -2 dalla coppia di testa. Torna a sorridere il Napoli, che travolge 4-1 l’Udinese al Maradona e rialza la testa dopo le recenti prestazioni negative. Sorride anche la Lazio, che all’Olimpico batte 2-0 il Torino. Colpo esterno dell’Atalanta, che batte 2-0 il Verona al Bentegodi irrompendo in zona Champions. Primi punti stagionali per l’Empoli, che al Castellani sconfigge 1-0 la Salernitana. Chiudono il turno Frosinone – Fiorentina, Monza – Bologna e Genoa – Roma.