Serie A – Inter a punteggio pieno, crollo Juve. Frena ancora il Napoli

Crolla la Juventus, il Lecce sorprende. Negli anticipi della quinta giornata di Serie A i bianconeri perdono 4-2 sul campo del Sassuolo mentre i salentini piegano 1-0 il Genoa e volano al terzo posto in classifica. Si rialza il Milan, che dopo la batosta del derby sconfigge 1-0 il Verona a San Siro. La Lazio non decolla invece e non va oltre l’1-1 in casa con il Monza. Finisce con identico risultato il confronto tra Salernitana e Frosinone. Ingrana la quinta l’Inter. I nerazzurri battono 1-0 l’Empoli al Castellani e volano in testa da soli a punteggio pieno, toscani sempre ultimi a quota zero. Colpo esterno della Fiorentina, che sconfigge 2-0 l’Udinese, con lo stesso risultato l’Atalanta si impone sul Cagliari. Frena ancora il Napoli, gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 al Dall’Ara contro il Bologna e si allontanano ulteriormente dalla vetta. Non riesce a decollare nemmeno la Roma, che impatta 1-1 sul campo del Torino.