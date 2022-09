Serie A – Crollo Roma, derby al Milan. Napoli corsaro all’Olimpico

Giornata di big match la quinta di Serie A. Il Napoli sbanca l’Olimpico imponendosi per 2-1 sulla Lazio in rimonta. Il Milan fa suo il derby battendo 3-2 l’Inter mentre frena ancora la Juventus, bloccata sull’1-1 al Franchi dalla Fiorentina. Crolla la Roma, che incassa un pesantissimo 4-0 sul campo dell’Udinese. Primo punto in campionato per la Cremonese, che impatta 0-0 in casa contro il Sassuolo. Ancora senza vittorie il Bologna, che pareggia 2-2 in casa dello Spezia. Boccata di ossigeno per il Verona, che raccoglie il primo successo stagionale battendo 2-1 una Sampdoria precipitata in zona retrocessione. Saranno ben tre i match del lunedì che chiuderanno il turno: Monza – Atalanta, Salernitana – Empoli e Torino – Lecce. In caso di vittoria l’Atalanta andrebbe in testa da sola.