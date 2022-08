Serie A – Roma prima in classifica, ok Inter e Juventus. Frenano Milan e Napoli

Frena il Milan, Roma e Inter non sbagliano. Si apre così il turno infrasettimanale valevole per la quarta giornata di Serie A. I rossoneri non vanno oltre lo 0-0 sul campo del Sassuolo, con i neroverdi che falliscono anche un rigore. I giallorossi di Mourinho spazzano via il Monza vincendo 3-0 all’Olimpico mentre i nerazzurri di Inzaghi battono 3-1 la Cremonese a San Siro. Le due neopromosse restano ultime a zero punti. Dopo la grande vittoria sull’Inter la Lazio non va oltre l’1-1 a Marassi contro la Sampdoria, con i blucerchiati che acciuffano il pari in pieno recupero. Identico risultato tra Empoli e Verona mentre l’Udinese batte 1-0 la Fiorentina conquistando il secondo successo di fila. Risultato a sorpresa al Maradona, con il Lecce che blocca il Napoli sull’1-1. Steccano gli azzurri che falliscono l’aggancio alla Roma, i giallorossi restano così da soli al primo posto in classifica. Vince invece la Juventus, che sconfigge 2-0 lo Spezia tra le mura amiche. Chiudono il turno Atalanta – Torino e Bologna – Salernitana.