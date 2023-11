Fonte Lega A

Serie A – Crollo Napoli, Inter in vetta

L`Inter supera il Frosinone e va alla sosta da prima della classe, con due punti di vantaggio sulla Juventus, prossima avversaria nel big match della tredicesima giornata. Ci saranno due settimane per parlare dello scontro diretto al vertice della Serie A TIM, una gara non ancora decisiva, ma che molto potrà dire sul futuro del campionato. Questa sera la formazione di Inzaghi ha gestito senza soffrire il primo tempo, cercando con pazienza i corridoi migliori per superare l`attenta organizzazione degli uomini di Di Francesco. Ci prova Lautaro Martinez al 20` trovando la pronta risposta di Turati, poi prima dell`intervallo Dimarco inventa un gol straordinario, sorprendendo il portiere avversario con un tiro dalla linea laterale, appena dopo la metà campo. La ripresa si apre subito con un rigore concesso all`Inter al 47` per fallo su Thuram. Dal dischetto Calhanoglu non fallisce e di fatto chiude la partita, con gli ospiti che non riescono a riaprirla per il palo colpito da Cheddira e la parata di Sommer su Ibrahimovic. Nel finale nerazzurri vicini con Frattesi e Lautaro Martinez al tris, una punizione che sarebbe stata troppo pesante per il Frosinone.

Il derby di Roma termina a reti bianche, risultato che non si verificava dal 15 aprile 2018. Formazioni molto attente a non lasciare varchi e tensione palpabile fin dalle prime battute per l`importanza della stracittadina. L`occasione più clamorosa se la procura Luis Alberto al 25`, quando un suo destro di prima dal limite dell`area si stampa all`incrocio. Dopo tre minuti ancora laziali vicini al vantaggio con un colpo di testa di Romagnoli, sventato da uno splendido riflesso in tuffo di Rui Patricio. La Roma si vede in avvio di partita con un paio di conclusioni di Karsdorp. Nel secondo tempo squadre ancora più contratte e nonostante la stanchezza affiorante col passare dei minuti i due portieri restano inoperosi.

Prosegue la tradizione vittoriosa di Andreazzoli sulla panchina dell`Empoli contro il Napoli, arrivata a 4 successi consecutivi. Oggi i toscani hanno espugnato il Diego Maradona grazie alla rete al 90` di Kovalenko, bravo a girare in porta su passaggio di Ebuehi. Garcia effettua un pò di turnover dopo l`impegno di Champions, ma nel primo tempo i suoi non producono occasioni da gol. Nella ripresa sfiorano la rete Lindstrom con un tiro dal limite respinto dal portiere e Kvaratskhelia che chiama Berisha alla deviazione miracolosa di piede con un diagonale di sinistro da pochi passi prima della beffa finale che proietta l`Empoli al quartultimo posto.

Torna al successo la Fiorentina, che scavalca in classifica proprio il Bologna, superato al Franchi 2 – 1. Il Bologna è la squadra contro cui la Fiorentina ha vinto sia più partite totali (57) che gare casalinghe (40) in Serie A. Partenza al solito lanciata dei viola, in vantaggio già al 17` con il quinto centro in campionato di Bonaventura che dal limite infila sotto la traversa (nessuna formazione ha segnato più della Fiorentina nei primi 45`). Poco dopo la mezz`ora Zirkzee trasforma con freddezza dal dischetto. Nel finale di tempo Orsolini infila il raddoppio ospite, ma il Var interviene per rilevare un fuorigioco in avvio di azione. Nel secondo tempo altro rigore, questa volta in area rossoblù. Nico Gonzalez realizza e fissa la vittoria dei suoi arrivando già a 6 gol, quanti ne aveva fatti in tutta la scorsa Serie A TIM.