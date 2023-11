Non ci sono pareggi nelle 8 partite fin qui disputate dell`undicesima giornata. Oggi hanno conquistato i tre punti il Monza, il Cagliari, la Roma e la Juventus, che accorcia sull`attuale capolista preparandosi allo scontro diretto dopo la pausa delle Nazionali.

Al Franchi la Juventus passa in vantaggio al 10` quando Miretti finalizza una bella azione manovrata della compagine bianconera. Primo gol in A per il centrocampista di Allegri, bravo a chiudere sull`assist rasoterra di Kostic. I viola sbandano per qualche minuto, ma poi prendono in mano il pallino del gioco e mancano il pareggio solo per la bravura di Szczesny, strepitoso sulla punizione di Biraghi e bravo a chiudere anche sul tiro dal limite di Nico Gonzalez. Nel secondo tempo la formazione di Italiano le prova tutte per pareggiare, costringe i bianconeri nella propria metà campo e chiude il match con 25 tiri verso lo specchio contro i 4 degli ospiti, ma il pacchetto difensivo di Allegri resiste per tutta la gara.

Partita incredibile all`Olimpico, dove il Lecce vinceva 1 – 0 al 91` ed invece al triplice fischio i tre punti vanno alla Roma. La gara pare subito in discesa per i giallorossi padroni di casa, che dopo pochi secondi si vedono fischiare un calcio di rigore a favore per fallo di mano di Baschirotto. Dal dischetto però Lukaku fallisce il suo primo tiro libero in Serie A TIM dopo 14 trasformazioni consecutive, con i suoi compagni che comunque non si perdono d`animo e cercano più volte la via del gol con Dybala e Aouar. Nel secondo tempo, dopo un altro intervento di Falcone su Lukaku, i salentini passano in vantaggio, con Banda che imperversa sulla fascia e mette in mezzo per l`accorrente Almqvist, puntuale alla deviazione vincente. La Roma sbanda e la formazione di D`Aversa potrebbe raddoppiare con un paio di contropiedi non finalizzati. Nel recupero emozioni a non finire per i tifosi della Roma: pareggia con un perentorio colpo di testa Azmoun al 91`, gol vittoria di Lukaku di prepotenza al 94`. La squadra di Mourinho scavalca di un punto la Lazio in classifica, e si prepara al derby del prossimo turno.

Il Cagliari risale la classifica vincendo lo scontro diretto col Genoa all`Unipol Domus. Secondo successo consecutivo in campionato per i sardi, terzo considerando la Coppa Italia Frecciarossa. Dopo una prima frazione senza grandi emozioni (unica occasione da gol il palo esterno colpito da Vasquez da posizione angolata), la partita si infiamma nel secondo tempo, quando il tatticismo iniziale lascia spazio alla freschezza dei nuovi entrati. Proprio gli uomini scelti dalla panchina da Ranieri decidono infatti il match. Viola, appena entrato, sblocca la gara al 48` con un preciso sinistro sul palo più lontano. Il Genoa pareggia subito col solito Gudmundsson che sfrutta un errore in area di Goldaniga. Al 69` isolani nuovamente in vantaggio sull`asse Petagna – Zappa, con quest`ultimo, al suo primo centro in Serie A TIM, che supera Martinez con un tiro sul primo palo. Nel finale miracolo di Scuffet che nega a Puscas il pareggio. Cagliari che esce per la prima volta dall`inizio del campionato dagli ultimi tre posti.

Il Monza passa al Bentegodi e respira aria d`Europa agganciando la Lazio all`ottavo posto. Protagonista del successo dei brianzoli il centravanti Colombo, alla sua prima doppietta in Serie A TIM. Prima parte di gara equilibrata, con gli uomini di Palladino subito vicini al gol con il palo colpito da Marì e i padroni di casa a replicare con la traversa colpita da Duda alla mezz`ora con uno splendido tiro a giro. Prima del riposo arriva il primo gol di Colombo, bravo a superare in diagonale Montipò in uscita su assist di Colpani. L`Hellas alza il ritmo ad inizio ripresa alla ricerca del pari, ma al 73` è ancora Colombo, con un`azione personale in mezzo a quattro difensori gialloblù, a trovare la via del gol con un siluro dal limite. Sulle ali dell`entusiasmo gli ospiti vanno ancora a segno con Caldirola sugli sviluppi di un calcio d`angolo, e a poco serve la rete di Folorunsho che fissa l`1 – 3 all`86`. Piccola crisi in casa Hellas, con la quarta sconfitta consecutiva in campionato e il terzultimo posto in classifica.