Scafati – Inaugurato lo Sportello Amico Gori

Scafati, 26.09.2025. Anche il Comune di Scafati entra a far parte della rete degli Sportelli Amico Gori. È stato inaugurato questa mattina, nel locale allestito al piano terra del plesso comunale situato in via Pietro Melchiade n.1, il nuovo punto di assistenza per la gestione delle pratiche relative al servizio idrico integrato. Presenti il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, il Presidente di Gori, Sabino De Blasi, e l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello. Lo sportello, aperto al pubblico il lunedì e il giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e il martedì dalle 14:00 alle 18:00, offre ai cittadini la possibilità di presentare richieste e ricevere supporto con semplicità e rapidità, grazie alla presenza di personale comunale formato direttamente da Gori.

“L’apertura dello sportello Gori, capace di erogare qualsiasi servizio inerente alla bollettazione, è pensata nell’interesse dei cittadini, evitando agli stessi il problema di doversi rivolgere a Nocera come invece è accaduto fino ad oggi, creando disagi all’utenza e in particolare a chi ha difficoltà a spostarsi fuori Scafati. Un nuovo servizio nell’interesse della nostra comunità che va a potenziare e semplificare anche ciò che non è di nostra competenza” dichiara il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti.

“Oggi inauguriamo il ventinovesimo Sportello Amico: un presidio fondamentale, operativo anche nel comune di Scafati e frutto della sinergia con l’Amministrazione Comunale. Questo servizio nasce con l’obiettivo di offrire un supporto concreto soprattutto a chi ha meno familiarità con gli strumenti digitali. Se da un lato proseguiamo con decisione nel percorso di digitalizzazione, dall’altro riteniamo altrettanto importante garantire ai cittadini un punto fisico di riferimento, dove poter gestire con semplicità, velocità e assistenza tutte le pratiche legate al servizio idrico integrato” sottolinea il Presidente di Gori, Sabino De Blasi.

Si ricorda che attraverso l’Area Clienti MyGori, presente sul sito goriacqua.com e disponibile anche sotto forma di App per iOs e Android, è possibile effettuare qualsiasi operazione di sportello dal proprio pc, smartphone o tablet. È sempre attivo, inoltre, il servizio di Videochiamata, prenotabile dal sito goriacqua.com, che consente di parlare direttamente con un operatore di Gori dal proprio dispositivo.