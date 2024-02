Sassuolo – Napoli 1-6, le pagelle: Osimhen fenomeno, Kvara devastante

MERET 6: il tiro di Racic è molto angolato, non ha molte colpe. Per il resto poco impegnato. Tranquillo

DI LORENZO 6,5: pochi patemi in fase difensiva, spinge tanto ed entra nelle azioni dei primi due gol. Ficcante

RRAHMANI 7: sigla il gol del pari con un inserimento da bomber di razza. Colonna portante nella retroguardia. Cinico (dal 63′ NATAN 6: mette minuti nelle gambe in vista del rientro dal primo minuto. Ritrovato)

OSTIGARD 6,5: sempre attento e pultito nelle chiusure. Fa valere fisico e centimetri. Colosso

MARIO RUI 6,5: alimenta la catena di sinistra duettando bene con Kvara. Mette diversi palloni pericolosi al centro. Spavaldo

ANGUISSA 7: spettacolare l’assist di tacco per il gol di Rrahmani. Ritrova il suo solito dinamismo con tempi di inserimento perfetti. Sontuoso

LOBOTKA 7: dirige il traffico in mediana con maestria, entra in ogni azione tenendo alto il baricentro della squadra. Onnipresente (dall’80’ DENDONCKER s.v.)

TRAORE 6,5: sempre nel vivo del gioco, si vede molto negli ultimi sedici metri. Vivace (dal 77′ ZIELINSKI s.v.)

POLITANO 7: fa sfracelli sulla destra regalando due assist per Osimhen. Manda in tilt la difesa neroverde con tante giocate e sterzate ubriacanti. Freccia (dal 63′ RASPADORI 6: partecipa alla festa azzurra provando ad incidere in zona gol. Pimpante)

OSIMHEN 8: con lui in campo è un altro Napoli. Cala un tris che spazza via il Sassuolo, i difensori emiliani tremano ogni volta che il nigeriano li punta. Fenomeno (dal 77′ SIMEONE s.v.)

KVARA 7,5: stasera si è rivisto il giocatore travolgente dello scorso anno. Un assist e due reti di pregevole fattura per spazzare via le critiche. Devastante