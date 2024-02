Sassuolo- Napoli: 1-6. Osi e Kvara: meraviglie al Mapei Stadium, prima vittoria per Calzona

Il Napoli si ricorda di essere Campione d’Italia in carica e batte il Sassuolo per 6-1. Mattatori del match Osimhen e Kvara, che in due realizzano 5 dei 6 gol del match.

Partita senza storia, nonostante l’iniziale vantaggio neroverde di Racic. Azzurri compatti, aggressivi e precisi nelle giocate. Arrivano quindi i gol di Rrahmani (al 29°), Osimhen, (31°,41°,47°) e Kvaratskhelia (51° e 76°).

La gara di oggi aumenta il rammarico per la stagione degli azzurri, ora a 40 punti ma distanti di ben 8 punti dalla zona Champions.

Tabellino

Sassuolo- Napoli: 1-6 (pt 1-3)

SASSUOLO: Consigli; Pedersen, Tressoldi (77′ Kumbulla), Ferrari, Doig (56′ Missori), Racic (56′ Volpato), Matheus Henrique, Bajrami (77′ Defrel), Thorstvedt, Laurienté, Pinamonti. All. Bigica

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (62′ Natan), Ostigard, Mario Rui, Anguissa, Lobotka (80′ Dendoncker), Traore (77′ Zielinski) Politano (62′ Raspadori), Kvaratskhelia, Osimhen (77′ Simeone). All. Calzona

Arbitro: Chiffi di Padova

Marcatori: 17′ Racic, 29′ Rrahmani, 31′ Osimhen, 41′ Osimhen, 47′ Osimhen, 51′ Kvaratskhelia, 76′ Kvaratskelia

Note: nessun ammonito

Foto sscnapoli.it