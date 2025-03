Sant’Antonio Abate – Tre persone arrestate per droga, trovate in un centro spedizioni

I carabinieri di Sant’Antonio Abate, con il supporto della Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia, hanno arrestato tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di B. I., 32enne ucraina, M. C., classe 1987, e P. D’A., 24 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine.

I tre sono stati fermati all’interno di un centro di spedizioni di Sant’Antonio Abate e trovati in possesso di 607,5 grammi di crack, 230 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio, bilancini di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente e diversi telefoni cellulari.

Gli arrestati sono stati tradotti in carcere dove sono in attesa di giudizio