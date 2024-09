Santa Maria La Carità – Il 2 ottobre rubinetti a secco per lavori alla rete: le info

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14:00 alle 23:30 di mercoledì 2 ottobre 2024, nelle seguenti zone di SANTA MARIA LA CARITÀ:

VIA BARDASCINI

VIA CALVANESE

VIA CANNETO I

VIA CAPPELLA DEI BISI

VIA CARRARA

VIA LATTARO

VIA PIOPPELLE

VIA SASSOLA

VIA SCAFATI

** Tutte le relative traverse **

Per Via Scafati l’interruzione temporanea della fornitura idrica riguarda le utenze comprese tra Via Fusaro e Via Carrara.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.