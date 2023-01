Sampdoria – Napoli: 0-2. Gli azzurri ripartono con Osimhen ed Elmas

Il Napoli batte la Sampdoria per 2-0 grazie alle reti di Osimhen (19’) ed Elmas (82’). Partita senza storia, con gli azzurri che dopo appena 5 minuti si procurano la possibilità di passare in vantaggio dagli 11 metri (rigore fischiato per fallo su Anguissa), ma Politano si fa ipnotizzare da Audero. L’inerzia della gara è però a senso unico, con gli azzurri che non lasciano spazi ai blucerchiati. Il vantaggio arriva al 19’ con Osimhen, che gira in rete un perfetto assist di Mario Rui. Lo stesso Osimhen è protagonista dell’episodio che chiude difatti la gara: scatto poderoso al 38’ che costringe Rincon ad un fallo da ultimo uomo, rosso diretto e partita finita. Nella ripresa gli azzurri pensano a controllare la gara, trovando il raddoppio dagli 11 metri con Elmas all’82’. Era importante ripartire per gli uomini di Spalletti dopo lo stop di Milano. Azzurri ora a + 7 sulla Juventus ed a +8 sul Milan, impegnato contro la Roma nel posticipo serale.

Tabellino

Sampdoria – Napoli: 0-2 (pt 0-1)

Marcatori: 19’ p.t. Osimhen (N), 36’ s.t. rig. Elmas (N).

Assist: 19’ p.t. Mario Rui (N).

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo (1’ s.t. Zanoli), Nuytinck, Murru; Leris, Rincon, Vieira (38’ s.t. Paoletti), Augello; Verre (8’ s.t. Villar); Gabbiadini (1’ s.t. Djuricic), Lammers (38’ s.t. Montevago). All. Stankovic.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-jae (1’ s.t. Rrahmani), Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa (21’ s.t. Ndombelé), Lobotka, Elmas (42’ s.t. Raspadori); Politano (18’ s.t. Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia (18’ s.t. Zielinski). All. Spalletti.

Arbitro: Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Ammoniti : 5’ p.t. Murru (S), 44’ p.t. Murillo (S), 8’ s.t. Juan Jesus (N), 15’ s.t. Anguissa (N), 27’ s.t. Leris (S).

Espulso: 39’ p.t. Rincon (S).