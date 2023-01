Sampdoria – Napoli 0-2, Spalletti: ‘Vittoria di maturità. Abbiamo usato la testa per conquistare una partita complicata’

“Ho visto una squadra matura che ha saputo vincere una partita complicata”. Luciano Spalletti commenta così il successo azzurro contro la Sampdoria.

“Abbiamo usato la testa restando vivi, concentrati, senza mai lasciare l’attenzione sulla gara. Il risultato non è mai stato in discussione nonostante la Samp abbia giocato con grande intensità“.

“Siamo riusciti a vincere una partita che poteva diventare difficile. Siamo stati capaci di gestire bene ogni situazione. Dopo il rigore sbagliato potevamo anche subire conseguenze psicologiche, invece abbiamo avuto la personalità per rimanere equilibrati e ordinati”.

“Oggi non dovevamo dimostrare niente a nessuno. A Milano potevamo fare di più ma c’è anche un avversario. Loro sono stati più bravi, noi dovevamo avere più qualità. Nel calcio l’impegno è importante ma deve essere accompagnato da qualità”

“Stiamo disputando un campionato ad alti livelli, e non c’è da dimostrare null’altro che il nostro valore. Ribadisco che oggi avevamo una sfida complicata e siamo riusciti a portarla dalla nostra parte meritatamente“.

Come ha visto Kvara? “Ha giocato una partita splendida, per quanto mi riguarda. Ha cercato i varchi, ha provato le sue serpentine, ma ha anche rincorso l’avversario e giocato a tutto campo“.

Venerdì c’è la Juventus. E’ Già partita scudetto?

“E’ una partita molto importante ma non determinante. Non abbiamo neppure concluso il girone di andata. Giochiamo contro una rivale importante e vediamo come andrà…”