Sampdoria – Napoli 0-2, le pagelle: Osimhen letale, Elmas importante. Anguissa sgusciante

MERET 6: parata in bello stile su Verre, per il resto i blucerchiati fanno fatica ad inquadrare la porta. Presente

MARIO RUI 6,5: torna dal primo minuto e pennella l’assist per il gol di Osimhen, accompagna bene l’azione segna rischiare nulla. Ficcante

KIM 6: ha vita facile, limita bene Gabbiadini. Puntuale e pulito nelle chiusure, esce all’intervallo probabilmente per noie fisiche. Tignoso (dal 45′ RRAHMANI 6: con la Sampdoria in 10 si limita a presidiare la zona. Gioca facile e senza fronzoli. Pratico)

JUAN JESUS 6: tiene bene la posizione, nessuna sbavatura e pochi patemi in una gara tutto sommato tranquilla. Diligente

DI LORENZO 6,5: bene in entrambe le fasi di gioco, copre tutta la fascia con grande vigoria. Importante anche sulle palle alte. Inesauribile

ANGUISSA 7: grande dinamismo e tempi di inserimento perfetti, si procura il rigore fallito da Politano. Tra i più propositivi. Sgusciante (dal 65′ NDOMBELE 6: sulla falsa riga di Anguissa garantisce muscoli e reattività buttandosi negli spazi. Buon contributo. Eclettico)

LOBOTKA 6,5: fa girare palla con la solita maestria, si abbassa tanto e si fa sempre vedere per ricevere palla. Veloce di gambe e di testa, ci prova anche col tiro da fuori. Riferimento

ELMAS 7: meno appariscente del solito, dialoga comunque bene con i compagni trovando ottime trame. Si guadagna e realizza il rigore che chiude la partita. Importante (dall’87’ RASPADORI s.v.)

POLITANO 5,5: si fa ipnotizzare da Audero dal dischetto, poi prova a rifarsi ma non riesce a rendersi pericoloso più di tanto. Sprecone (dal 62′ ZIELINSKI 6: si limita ad amministrare la gara, prova il tiro da fuori senza fortuna. Compitino)

OSIMHEN 7,5: prima impegna Audero con un gran colpo di testa, poi lo trafigge con una zampata da bomber vero. Falciato da Rincon che viene espulso. Fa ammattire tutti. Letale

KVARA 6,5: sta recuperando smalto e si vede. Con diversi strappi dei suoi costringe gli avversari al fallo, sempre nel vivo del gioco. Quando parte fa sempre paura, vicino al gol in un paio di occasioni. Velenoso (dal 62′ LOZANO 6: entra bene in partita facendo buoni movimenti. Non riesce ad ottenere grosse chance ma partecipa attivamente alla manovra offensiva. Reattivo)