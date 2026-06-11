San Giorgio a Cremano – Sorpreso a smontare un’autovettura provento di furto, arrestato 49enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 49enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per riciclaggio.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti a San Giorgio a Cremano per la segnalazione di un veicolo rubato e localizzato grazie al sistema GPS.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno notato all’interno di un garage adibito ad officina l’auto segnalata, parzialmente smontata e priva di targhe, nonché due soggetti intenti a proseguire le operazioni di smontaggio.

In quei frangenti, gli operatori hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, mentre il complice è riuscito a darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno constatato che le targhe rinvenute nel garage e il numero di telaio di alcuni pezzi corrispondevano al veicolo in questione.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario; infine, il garage è stato sottoposto a sequestro.