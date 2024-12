Portici – Mancanza d’acqua per lavori tra il 10 e l’11 dicembre: ecco zone e orari

Sospensione del Servizio Idrico per , dalle ore 16:00 di martedì 10 dicembre 2024 alle ore 02:00 di mercoledì 11 dicembre 2024, nelle seguenti zone di PORTICI:

TRAVERSA DI VIA SCUOTTO

VIA CAMPITELLI

VIA CIPRESSI

VIA DE NITTIS

VIA EDOARDO DALBONO

VIA F.ROSSANO

VIA GIANCARLO SIANI

VIA LUIGI ZUPPETTA

VIA MALTA

VIA SALVATORE PAGLIANO

VIA SAN GENNARIELLO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

*VIA DALBONO, civico 30.

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.