Torre del Greco – L’amministrazione finanzia 13 progetti presentati dalle scuole

Tredici progetti extrascolastici per migliorare l’offerta complessiva degli istituti cittadini: sono quelli che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha inteso finanziare con i fondi, complessivamente 230mila euro, stanziati nell’ambito del capito di bilancio denominato “Progetti didattici, attività extrascolastiche e trasferimenti per servizi scolastici”.

A stabilirlo è una delibera approvata dalla giunta di Torre del Greco su proposta dell’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino, nella quale viene specificato che le “progettualità vedono il coinvolgimento di ampie fette della popolazione scolastica in diverse attività, al fine di promuovere l’interesse alla partecipazione alla vita della scuola nonché di prevenire e contrastare fenomeni di dispersione scolastica”.