Napoli – Controlli alla Stazione Centrale, a Secondigliano e Acerra: il bilancio

Stazione di Napoli Centrale: prima rapina una donna e poi ne molesta un’altra. Fermato dalla Polizia di Stato.

La Polizia di Stato, nell’ambito dei controlli finalizzati alla vigilanza dello scalo ferroviario di Napoli Centrale, ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 23enne di origini marocchine poiché gravemente indiziato di rapina aggravata; lo stesso è stato, altresì, denunciato per violenza sessuale.

In particolare, nel pomeriggio di mercoledì, personale del Compartimento Polizia Ferroviaria è intervenuto all’interno di un esercizio commerciale della stazione per la segnalazione di una donna molestata da un uomo; i poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno notato la donna che, chiedendo aiuto, ha indicato un soggetto che si stava allontanando quale autore di un palpeggiamento; pertanto, è stato raggiunto e bloccato all’esterno della stazione.

Ancora, il predetto, durante le fasi del controllo, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare di proprietà di un’anziana signora; dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che l’indagato, nella stessa giornata, aveva sottratto proprio quel telefono alla donna dopo averla spinta con violenza.

Nella giornata odierna, all’esito della convalida, il predetto è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dall’A.G. procedente.

Controlli della Polizia di Stato ad Acerra.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Acerra e Pomigliano d’Arco.

In particolare, personale del Commissariato di Acerra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha identificato 87 persone e controllato 69 veicoli contestando complessivamente 3 violazioni del Codice della Strada.

Controlli a Secondigliano.

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Secondigliano.

In particolare, gli agenti del Commissariato Secondigliano, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, unitamente a personale dell’ASL Napoli1 Centro, dell’Ispettorato del Lavoro e i tecnici ENEL, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 127 persone, di cui 42 con precedenti di polizia ed una denunciata per guida senza patente essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio; sono stati, altresì, controllati 62 veicoli, di cui 4 sequestrati amministrativamente e 2 sottoposti a fermo amministrativo e contestate 17 violazioni del Codice della Strada.

Ancora, nel corso del servizio, gli operatori hanno controllato due attività commerciali; in una di queste, hanno sorpreso 10 dipendenti su 18 non in regola, sequestrato circa 50 kg di alimenti privi di tracciabilità; nell’altro locale commerciale, invece, gli agenti hanno sorpreso un dipendente non in regola e sono stati sequestrati circa 60 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione. In entrambi i casi, i titolari sono stati sanzionati a vario titolo mentre le attività sono state sospese.