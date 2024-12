Napoli – Controlli della polizia in città e nelle stazioni ferroviarie: il bilancio

Controlli della Polizia di Stato a Mergellina.

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione di personale della Polizia Municipale, hanno identificato 310 persone, di cui 46 con precedenti di polizia, controllato 85 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo; sono state, altresì, contestate 2 violazioni del Codice della Strada.

Controlli in Piazza Garibaldi e nei quartieri Chiaia, San Lorenzo e San Paolo.

Nello scorso week-end, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione dei militari dell’Esercito Italiano, impegnati nell’operazione denominata “Strade Sicure”, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Garibaldi, mentre, nei quartieri Chiaia, San Lorenzo e San Paolo sono stati effettuati ulteriori controlli finalizzati a contrastare l’attività illecita dei parcheggiatori abusivi, con personale della Polizia Locale ed il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale.

Nel corso dell’attività, sono state identificate complessivamente 105 persone, di cui 45 con precedenti di polizia e 2 denunciate poiché sorprese nuovamente ad esercitare l’attività illecita di parcheggiatore abusivo, e controllati 28 veicoli; infine, sono state contestate 223 violazioni del Codice della Strada.

Centro storico: perseguita e minaccia l’ex compagna. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e resistenza a Pubblico Ufficiale un 25enne del Benin; lo stesso è stato, altresì, denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, presso l’abitazione di una donna che aveva segnalato che l’ex compagno si era presentato fuori dalla sua abitazione, come già accaduto in precedenti occasioni, ma stavolta era armato di coltello.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno sorpreso il soggetto in questione che, alla loro vista, si è dato alla fuga finché non è stato bloccato con il supporto dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Ancora, gli agenti hanno accertato che la donna era vittima delle continue vessazioni dell’ex che, non avendo accettato la fine della loro relazione, l’aveva perseguitata e minacciata.

Controlli nelle stazioni ferroviarie della Campania.

Nella scorsa settimana, la Polizia di Stato ha effettuato numerosi controlli nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e a bordo di treni.

Nello specifico, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania hanno identificato complessivamente 9219 persone, di cui 1421 con precedenti di polizia, denunciato 13 persone ed elevato 34 sanzioni amministrative per violazione del regolamento di polizia ferroviaria.

In particolare, i poliziotti della squadra di polizia giudiziaria compartimentale hanno arrestato un 21enne napoletano per il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; nella stazione di Battipaglia, invece, gli operatori del Posto Polfer hanno tratto in arresto un 18enne rumeno in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità rumene per i reati di percosse e sequestro di persona.

Ancora, personale del Reparto Operativo di Napoli Centrale Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, nell’ambito dei controlli finalizzati alla vigilanza dello scalo ferroviario di Napoli Centrale, ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino marocchino 23enne per rapina aggravata ai danni di un’anziana signora.

Infine, ad Aversa gli agenti del locale Posto Polfer hanno tratto in arresto un 53enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo per il reato di vilipendio.